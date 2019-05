Vakantiedagen sparen om eerder met pensioen te gaan: bij Swinkels kan het

De brouwer is de eerste werkgever waarbij personeel kan kiezen uit drie opties: doorwerken tot je AOW, de laatste vijf jaar parttime werken óf een jaar eerder stoppen.

'Gemiddeld 49 jaar'

De verschuiving van de AOW-leeftijd naar 67 jaar is reden dat het bedrijf op zoek ging naar nieuwe oplossingen. "De gemiddelde leeftijd in ons bedrijf is 49 jaar", vertelt HR-directeur Jeroen Straathof.

"Veel mensen werken met plezier en weten het goed vol te houden. Maar je kunt je voorstellen dat het best pittig is om op latere leeftijd fulltime in de ploeg te werken", zegt hij.

Om die mensen tegemoet te komen, is het bedrijf bezig met 'duurzame inzetbaarheid'. Oftewel, regelen dat oudere medewerkers gezond kunnen blijven werken. Soms betekent dit dat ze minder uren werken of andere taken uitvoeren. En helemaal stoppen met werken kan voortaan ook.