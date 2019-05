Goedkoper boodschappen doen? 'Houd je smartphone in je zak'

'Neem je ook tandpasta mee?'

Dat doen ze soms ook bij hun partner, vrienden of huisgenoten. "Dat geldt bijvoorbeeld ook in kledingwinkels", vertelt Langenbroek.

"Als je twijfelt over een spijkerbroek, stuur je even een foto naar een vriend. Ik doe het zelf ook in de supermarkt. Ik ben zo iemand die geen lijstje maakt, maar in de winkel bedenkt wat ik wil eten. Dan stuur ik mijn gezin een appje met de vraag of ze daar ook trek in hebben."

Grote kans dat je vervolgens de vraag krijgt of je dan ook even tandpasta meeneemt. Waardoor jij op zoek gaat tussen de in de schappen en ontdekt dat jouw shampoomerk in de aanbieding is. En zo toch een stuk meer koopt dan je van plan was.

Verbinding tussen online en offline

Toch is afleiding niet de voornaamste reden dat supermarkten wifi aanbieden en apps ontwikkelen. "Winkeliers die online en offline verbinden, verkopen meer", zegt Langenbroek.

"In kleding- of elektronicawinkels zie je ook dat het loont als consumenten producten direct online kunnen bestellen in de winkel. Bijvoorbeeld als het product niet op voorraad is of als ze het toch liever een andere kleur willen."

Daarbij kunnen supermarkten via apps meer inzicht krijgen in het gedrag van klanten.

Met een (digitaal) lijstje koop je minder

"In veel apps kun je een lijstje maken en wie winkelt met een lijst, koopt in principe minder", vertelt Van den Broek.

Maar de lijstjesapps van supermarkten zijn niet helemaal onschuldig, vertelt Van den Broek. "Er wordt wel mee geëxperimenteerd. Apps geven bijvoorbeeld aanbevelingen of meldingen als producten die je vaak koopt in de aanbieding zijn."