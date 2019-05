Importheffingen kosten Amerikaanse huishoudens honderden dollars per jaar

Na de verdere escalatie van de handelsoorlog, onderzocht de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, wat de handelsoorlog de consument in het land kost. Vorig jaar was een gemiddeld huishouden 414 dollar extra kwijt door de heffingen, dat verdubbelt bijna dit jaar, naar 813 dollar, zo verwacht de Fed.

En daarbij daalt in 2019 juist het percentage dat naar de Amerikaanse schatkist gaat.

Heffingen verhoogd

Dat komt omdat president Donald Trump begin mei de bestaande importheffingen op Chinese producenten verhoogde. Goederen uit China met een jaarlijkse importwaarde van 200 miljard dollar worden nu belast met een importheffing van 25 procent, in plaats van 10 procent.

De extra opbrengsten van deze heffingen vloeien gedeeltelijk naar de Amerikaanse staatskas. In 2018 was dit bijna 70 procent, 282 van de 414 dollar. Maar in 2019 daalt dit percentage naar 25 procent. De rest van het geld gaat naar buitenlandse exporteurs uit landen zonder extra importheffingen, zoals Vietnam.