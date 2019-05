GroenLinks wil naar de rechter om groei Schiphol te stoppen

Amsterdam als minderheidsaandeelhouder

De gemeente Amsterdam is aandeelhouder van Schiphol en heeft 20 procent van de aandelen in handen. Afgelopen najaar zei het college nog dat groei van Schiphol 'onwenselijk' is. Zeker tot 2023.

"Op die manier hebben we meer tijd voor onderzoek. Ik wil luisteren naar de wensen van omwonenden in Amsterdam en omringende gemeentes", zegt Nadif.

Amsterdam heeft wel wat invloed bij Schiphol als minderheidsaandeelhouder, maar de vraag is hoeveel. Zo’n 70 procent van de aandelen is in handen van de Rijksoverheid, die groei van de luchthaven na 2020 niet afwijst. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur zegt zelfs dat Schiphol na 2020 zeker verder groeit.