OM en FIOD halen grote 'witwasmachine voor crypto' offline

Bij invallen zijn zes servers in Nederland en Luxemburg ontmanteld en in beslag genomen.

Er zijn geen mensen gearresteerd. Of dat binnenkort alsnog gebeurt is onduidelijk. De FIOD gaat de in beslag genomen data eerst analyseren met Europol en delen met andere landen.

"We hebben een van de drie grootste aanbieders offline gehaald en daarmee laten we zien dat criminelen niet meer anoniem zijn", zegt een woordvoerder van de FIOD.