'VS wil meer Chinese bedrijven op zwarte lijst zetten'

Angst voor spionage

Net als bij Huawei speelt de VS de spionagekaart. Washington is bang dat de camera's van Hikvision en Dahua ingezet kunnen worden om te spioneren. Sommige van die camera’s hebben ook gezichtsherkenning.

Daarnaast is de VS volgens Bloomberg bezorgd over de rol die de bedrijven spelen in het onderdrukken van de Oeigoeren, de islamitische bevolking in de noordwestelijke Chinese regio Xinjiang.