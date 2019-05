Shell geeft toe: jarenlang geen winstbelasting betaald in Nederland

'Geen boekhoudtruc'

Omdat het wereldwijde hoofdkantoor van Shell in Nederland is gevestigd, kan het de kosten van dat kantoor aftrekken van de winst van de Nederlandse tak van Shell. Die tak maakte in 2016 en 2017 meer dan 1 miljard euro winst. Maar voor de fiscus draaide Shell verlies.

Shell zegt in het weekblad dat het zich van geen kwaad bewust is en zich netjes aan de regels houdt. Het bedrijf is blij met het fiscaal vriendelijke vestigingsklimaat hier, dat volgens Shell goed is voor de Nederlandse economie. Ze noemt het ontwijken van winstbelasting geen boekhoudtruc.

"Shell is in Nederland goed voor duizenden directe en indirecte banen, en voor 3 miljard aan bestedingen bij Nederlandse toeleveranciers", zo zegt Van Loon in het blad.