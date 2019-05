Belastingdienst blundert met toeslagen: 1,2 miljard euro

Interne controle

De Belastingdienst heeft de blunder uiteindelijk zelf ontdekt. In samenspraak met de ADR worden maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Zo worden bij het opstellen van het betreffende rapport handmatige verwerkingen voortaan zo veel mogelijk beperkt. Ook wordt de interne controle aangescherpt.

Hoekstra heeft ook de Algemene Rekenkamer ingelicht over de fout. Die was vorige week al kritisch over de financiële verantwoording van het kabinet over het afgelopen jaar. De boekhouding kreeg maar een krappe voldoende. De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de jaarverslagen van de Rijksoverheid en over de beoordeling daarvan door de Rekenkamer.