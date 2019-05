Leugentje over kappersbezoek kost verpleegkundige haar baan

In januari vroeg de wijkverpleegkundige, die al 23 jaar voor de thuiszorginstelling werkt, of een collega een dienst van haar kon overnemen. Zij zou zelf niet kunnen werken omdat zij plotseling met haar hond naar de dierenarts moest.

Toen uitlekte dat zij in werkelijkheid naar de kapper was gegaan, besloot de zorginstelling de vrouw te ontslaan.

Vertrouwen geschaad

Volgens de Omring is het vertrouwen in de vrouw geschaad. In de thuiszorg is vertrouwen volgens de instelling van groot belang, omdat medewerkers in grote vrijheid werken. Daarom zouden de werkgever en de collega's honderd procent vertrouwen in elkaar moeten hebben.

Bovendien was de zorgverlener al eerder betrokken geweest bij incidenten. In 2016 zou zij haar uren verkeerd hebben geregistreerd, en een jaar later was zij berispt voor het gebruik van de wasmachine van een cliënt voor eigen gebruik.