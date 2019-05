Boycot door VS wordt pijnlijk: geen chips meer voor Huawei

Handelsoorlog

De Amerikaanse techbedrijven volgen de instructies uit Washington. Vorige week tekende president Donald Trump een decreet. Amerikaanse bedrijven mogen geen zakendoen met bedrijven die een potentieel gevaar vormen voor de nationale veiligheid.

Daarna werd Huawei, samen met een rits andere bedrijven, op een zwarte lijst geplaatst. De bedrijven hebben nu speciale toestemming nodig om toch te mogen leveren aan Huawei. De VS is bang dat Huawei in opdracht van de Chinese overheid kan spioneren via apparatuur van het bedrijf.