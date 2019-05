Nederlandse superjachtbouwers zetten in op groter en groter

Ook onderhoud is lucratief

De nieuwe werf van Feadship is niet alleen bedoeld voor de bouw van nieuwe superjachten, zegt de marketingdirecteur. Het bedrijf wil niets liever dan ook onderhoud en verbouwingen aan superjachten terug naar Nederland halen, wat in de sector rebuild (herbouw), refit (herstel) en maintenance (onderhoud) genoemd wordt.

Dat gebeurt nu nog veel in het buitenland, op plaatsen waar de kopers wonen of waar ze hun jacht in de haven hebben liggen. "Onze strategie is die vloot terug te halen. En deze nieuwe locatie is daar ook echt op ingericht", zegt Nefzi.

Want die onderhoudsmarkt is ook lucratief, legt hij uit. "Van de wereldwijde jaaromzet van 25 miljard euro zit 5 tot 8 miljard in de nieuwbouw. In rebuild, refit en maintenance gaat tussen de 6 en 8 miljard euro om", aldus Nefzi.