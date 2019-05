Techbedrijf Slack maakt datum voor beursgang bekend

Slack krijgt op 20 juni een notering aan de beurs in New York. De zakelijke chatdienst geeft geen nieuwe aandelen uit, maar gaat voor een directe notering aan de beurs. Op Wall Street werd al langer uitgekeken naar de komst van Slack, maar de precieze datum was nog niet bekend.

Slack gaat op een ongebruikelijke manier naar de beurs, namelijk met een directe notering. Dat betekent dat er geen begeleidende banken zijn die vooraf aandelen aanbieden en dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven. In plaats daarvan kunnen de bestaande aandeelhouders vanaf 20 juni gewoon hun aandelen verhandelen via de beurs. Vorig jaar bracht ook streamingdienst Spotify op die manier zijn aandelen naar de beurs. 140 miljoen verlies Slack diende al eerder papierwerk in voor de beursgang. Uit de documenten blijkt dat het bedrijf nog steeds verlies maakt. Afgelopen drie jaar blijft dat verlies constant op 140 miljoen euro. Slack benadrukt dat dit komt door investeringen en dat verlies een steeds kleiner percentage van de omzet bedraagt. De omzet stijgt namelijk wel. Vorig jaar heeft Slack twee keer zoveel verkocht als een jaar ervoor, 400,6 miljoen dollar tegen 220,5 miljoen dollar in 2018. In 2016 was de omzet nog een stuk lager en kwam die uit op 105,2 miljoen dollar. Geen succes voor Lyft en Uber Afgelopen maanden gingen meer grote techbedrijven naar de beurs. Vrijdag kreeg taxi-app Uber een notering en dat werd geen succes. De eerste handelsdag daalde het aandeel Uber met zo'n 8 procent. Vandaag zakte de koers verder in. De beursgang van concurrent Lyft was ook al geen succes, de koers zakte op de tweede dag al onder de introductiekoers. Vrijdag en vandaag wordt Lyft ook nog eens mee naar beneden getrokken door Uber. Een miljard berichten Zakelijke chatdienst Slack bestaat sinds 2014 en wordt vooral gebruikt door bedrijven. In totaal heeft Slack meer dan 88.000 betalende klanten. Een half miljoen organisaties gebruiken de gratis versie van de dienst. Er zijn 575 partijen die meer dan 100.000 dollar per jaar betalen aan de dienst, wat goed is voor ongeveer 40 procent van de omzet. Lees meer Slack nu echt naar de beurs, chat-app laat miljoenenverlies zien