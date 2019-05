'Inpakrobots van Amazon zorgen juist voor meer banen'

Niet minder, maar meer banen

Volgens een woordvoerder van Amazon zorgen de nieuwe robots vooral voor meer veiligheid, efficiëntie en snellere levertijden. "We verwachten dat dit juist meer banen oplevert. Het geld dat we besparen kunnen we namelijk investeren in nieuwe dienstverlening en daar hebben we dan weer personeel voor nodig."

Bovendien kan de nieuwe robot niet zelfstandig werken. Er is minstens één persoon nodig die de producten selecteert, nog iemand om het karton en de lijm bij te vullen en een techneut om storingen te verhelpen.

Amazon wil in elk geval geen mensen ontslaan vanwege automatisering. Als er banen verdwijnen, moet dat gaan via natuurlijk verloop. (Of om slechte prestaties.) Verder wil het bedrijf personeel trainen om meer technische functies te vervullen.