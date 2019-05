EU geeft biergigant AB InBev boete van 200 miljoen

Andere verpakking

De biergigant veranderde de verpakking van een deel van zijn Jupiler-bieren die in Nederland werden geleverd. De brouwer haalde Franstalige informatie van het etiket, zodat de bieren moeilijker in België te verkopen waren.

Ook veranderde het bedrijf het ontwerp en de grootte van de blikken bier. Daarnaast gaf het bedrijf alleen kortingen aan de Nederlandse afnemer op voorwaarde dat diens klanten in België daar niet van zouden profiteren.

Geld al opzij gezet

De zaak speelt al even. In 2016 begon de Commissie een onderzoek naar AB InBev, waaruit deze beschuldiging voortkwam. En met deze Europese boete is de zaak nog niet afgelopen. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws kunnen particulieren of ondernemingen die nadeel ondervonden van de praktijken nog een schadevergoeding eisen bij een nationale rechtbank.

Een woordvoerder van AB InBev zegt dat het bedrag al opzij gezet is. Het bedrijf prijst de 'constructieve aanpak van de Europese Commissie' en verwacht niet dat andere partijen een schadevergoeding komen eisen.

Eerder in opspraak

AB InBev is ook bekend van merken als Stella Artois, Budweiser en Corona. Het bedrijf kwam in 2007 ook al in opspraak vanwege verboden prijsafspraken met Heineken, Grolsch en Bavaria. Die drie brouwers kregen miljoenenboetes, maar AB InBev niet omdat het bedrijf het kartel verklikte.