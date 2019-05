Van startup naar unicorn: het jongensboekavontuur van HackerOne

Op naar Silicon Valley

Terug naar het begin en het eerste bedrijf Online24, in Nederland. Want als Prins nog op school zit en stage loopt, spreekt hij Merijn Terheggen, die uiteindelijk ook mede-oprichter wordt van HackerOne.

"Hij vertelde over Silicon Valley. Dat klonk heel cool. Dus Jobert en ik dachten: we gaan gewoon een keer kijken. Merijn had er een huis en we konden bij hem crashen."

Business or pleasure

De twee staan er voor een keuze. "We konden een leuke vakantie hebben of kijken of business konden vinden." Ze maakten een lijst van honderd bedrijven die in San Francisco, Paolo Alto of Mountain View zaten: de lijst noemden ze de Hack100.

"We gingen die bedrijven onderzoeken om te kijken of we een lek konden vinden. En als we iets vonden, namen we contact op met dat bedrijf."