Apps, poortjes en tickets: zo wordt Nederland geen Venetië

Leren van het buitenland

Gelukkig is Nederland niet het enige land waar drukke toeristische plekken zorgen voor gezucht en gesteun. Het wiel opnieuw uitvinden hoeft dus niet, want we kunnen wel het een en ander leren van andere hotspots.

In China bijvoorbeeld, werken ze op een aantal plekken met bezoekerscentra. "Voor je op de Chinese Muur of in de Verboden Stad komt, moet je op een aantal plekken stoppen. Vanuit die bezoekerscentra kun je verder", zegt de hoogleraar Toerisme.

Even snel die plekken bezoeken is er dus niet bij. Van der Borg: "Maar daardoor kunnen autoriteiten wel het aantal bezoekers beperken die per uur die attractie bezoeken."