Olcay Gulsen geweerd uit eigen bedrijf na gerommel met rekeningen vlak voor faillissement

Lachend presenteerde Gulsen op 15 maart 2018 haar biografie SuperOlcay. 'Hoe je met lef van niets naar de top komt', zo luidde de ondertitel. Wat vrijwel niemand van de aanwezigen wist, is dat ze de dag ervoor had getekend voor het faillissement van het door haar opgerichte modemerk SuperTrash.

Het nieuws over het faillissement kwam pas op 20 maart 2019 naar buiten. Die avond vertelde Gulsen bij RTL Boulevard dat ze die ochtend 'verrast' was door het telefoontje dat SuperTrash failliet was. En dat is opmerkelijk, aangezien ze 9 maart al op de hoogte was gesteld en daarna als minderheidsaandeelhouder zelfs al had getekend voor het faillissement.

Het is ook iets wat ex-werknemers tegen de borst stuit, die allen anoniem willen blijven. "Terwijl zij vrolijk boeken over haar eigen succesverhaal zat te signeren, zaten mensen op kantoor te huilen."

Maar dat is niet het enige. Op het moment van het faillissement van SuperTrash mag Gulsen al een paar weken het pand niet meer in wegens het proberen in te dienen van vreemde facturen.