Familie Lubbers verkoopt delen kwakkelend staalbedrijf Hollandia

Staalconstructiebedrijf Hollandia in Krimpen aan den IJssel kwam in de jaren vijftig in handen van de vader van de latere minister-president Ruud Lubbers. Onder leiding van Ruud en zijn broer Rob groeide het bedrijf later snel, onder meer in bruggenbouw.

Toen Ruud Lubbers de politiek in ging, werd Hollandia voortgezet door zijn broer. Na het einde van zijn politieke carrière kreeg de oud-premier zijn helft in het bedrijf weer terug. Hollandia, in 2017 goed voor een omzet van 140 miljoen euro en tegenwoordig onder leiding van Robs zoon Steven, is altijd eigendom van de familie gebleven.