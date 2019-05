Leden BNNVARA besparen flink op presentatoren

Contributie

In 2018 verdiende Van Nieuwkerk bij BNNVARA 363.200 euro. Hiermee zat hij 174.200 euro boven het geldende salarisplafond. Dat geld komt dus uit de kas, maar onduidelijk is hoeveel contributie daarin is ingestroomd.

In het jaarverslag van BNNVARA is over de hoogte van de contributie-inkomsten niets meer te vinden. Op basis van de informatie uit eerdere jaarverslagen is er wel een schatting te maken.

Zo wordt over het jaar 2017 opgemerkt dat de contributie-inkomsten met 250.000 euro zijn gedaald. Als dat na 2015 elk jaar is gebeurd, kwam er in 2018 nog 2,4 miljoen euro aan contributie binnen.

18 procent minder leden

BNNVARA had in 2015 ruim 572.000 leden. Eind 2018 waren dat nog 468.000. Het aantal leden daalde dus met 18 procent. Als de contributie met eenzelfde percentage daalde, kwam er in 2018 zo’n 2,6 miljoen euro aan contributie binnen.

Door Van Nieuwkerk 174.000 euro uit de verenigingskas te betalen werd zo naar schatting 7 procent uit de contributiekas gehaald. De twee andere presentatoren, wiens namen BNNVARA niet bekendmaakt, souperen samen voor naar schatting 1 procent van de contributies op.