Ondanks winst zit ziekenhuis Amstelveen nog in gevarenzone

Niet uit gevarenzone

Maar de omzetstijging, winst en sterkere vermogenspositie betekent niet dat het ziekenhuis al uit de gevarenzone is. In de begeleidende brief bij de jaarrekening waarschuwt de externe accountant Gineke Bossema van KPMG dat er nog steeds sprake is van 'onzekerheid over de continuïteit' van het ziekenhuis.

Het reddingsplan van de bank, de zorgverzekeraars en Amsterdam UMC geeft het Amstelland drie jaar ademruimte, dus tot en met 2020. Eind 2022 moet het ziekenhuis financieel weer helemaal gezond zijn.

"We hebben in 2018 een stap in de goede richting gezet maar zullen strak op de ingezette koers moeten blijven sturen om ook in 2019 en 2020 de benodigde resultaten te halen", schrijft directeur Agterdenbos.