Cafés, bios en nachtclubs profiteren van Ajax: 'Het is altijd volle bak'

Spanning en extra beveiliging

Toch zet de WesterUnie extra beveiliging in. "Er is toch een bepaalde spanning. Meestal gaat het goed, soms kunnen mensen zich gewoon niet gedragen", zegt Elshof. "Maar ik verwacht vanavond geen stennis in de stad. Het is eigenlijk nog niet zo spannend, volgende week is de beslissende wedstrijd."

Ook die wedstrijd kun je kijken in de WesterUnie, belooft hij. Hij wil niet precies vertellen wat zo'n avond oplevert, maar het is in elk geval lucratief. "Er wordt flink gedronken, vergelijkbaar met een gemiddelde clubavond", zegt hij. "De kosten vallen mee. Zo'n avond duurt maar tot een uur of elf en je hoeft geen dure dj's in te huren."