Nabestaanden lopen 'veel geld' mis omdat verzekeringen zoek zijn

'Er blijft veel geld liggen'

Schouten zegt dat er 'veel geld' blijft liggen omdat nabestaanden het geld van uitvaartverzekeringen niet claimen. Volgens Schouten hebben mensen hun uitvaart gemiddeld voor zo'n 7000 euro verzekerd en wordt dat regelmatig niet geclaimd.

Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het geld vaak alsnog terechtkomt bij de nabestaanden. "Ongeacht de omvang zien verzekeraars het als hun taak om de rechthebbenden op te sporen", zegt Oscar van Elferen, woordvoerder bij het Verbond van Verzekeraars.

Dat het vaak lang duurt om iemand te vinden komt volgens Van Elferen doordat het mensenwerk is. "Wij krijgen geen signaal als de polishouder overlijdt. Het is dus voor verzekeraars echt zoeken naar een speld in een hooiberg."

Eerder initiatief voor overzichtssite mislukt

Om het overzichtelijker te maken startte het Verbond van Verzekeraars daarom afgelopen jaar met mijnverzekeringenopeenrij.nl, waar de consument in één oogopslag inzicht zou krijgen in al zijn verzekeringen. Maar dat initiatief stopt per 1 mei.

Van Elferen vindt dat heel jammer. "Maar als iets niet werkt, moet je er niet mee door blijven gaan", zegt hij. De woordvoerder zegt dat het initiatief mislukt is omdat niet alle verzekeraars meededen. Daardoor was het overzicht niet compleet.

Het project kostte tussen de 2 en 3 miljoen euro, maar uiteindelijk meldden slechts 6000 mensen zich aan.

'Ministerie moet zich ermee bemoeien'

Van Elferen denkt daarom dat er een oplossing zou moeten komen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij heeft er al meerdere keren aangeklopt om te vragen of het mogelijk is dat verzekeraars een signaal krijgen als een polishouder is overleden, maar daar wil de overheid niet in aan, omdat ze het probleem niet proportioneel genoeg vinden.

Schouten wil met zijn petitie ervoor zorgen dat het op de politieke agenda komt. Hij verwacht veel handtekeningen.

"Veel nabestaanden lopen hier tegenaan, maar weten niet dat het een groter probleem is. Met deze petitie willen we de Tweede Kamer ervan overtuigen dat er een systeem moet komen waarbij nabestaanden direct na het overlijden kunnen zien welke uitvaartverzekeringen er zijn afgesloten", zegt hij.

D66 steunt initiatief

Tweede-Kamerlid Monica den Boer van D66 laat via haar woordvoerder weten dat zij dit initiatief steunt. Ze vindt het goed als de financiering rondom uitvaarten transparanter wordt.

Den Boer is ook initiatiefneemster van verandering van de uitvaartwet, waardoor cremeren of begraven al na 20 uur na overlijden moet kunnen. Naar verwachting komt er volgend jaar uitsluitsel over of de wet wordt aangepast.