Gepest op het werk: 'Wat je ook doet, wacht niet te lang met bespreken'

Wacht niet te lang

Wat kun je doen als je zelf gepest wordt op het werk? Willemse adviseert om het direct te bespreken. "Wat je ook doet, wacht er niet te lang mee. Je kunt letterlijk ziek worden van pesten. En hoe langer het doorgaat, hoe lastiger het is om eruit te komen."

Ga de pester niet uit de weg, maar confronteer hem of haar. "Kijk de mensen recht in de ogen aan. Daarmee straal je kracht uit", zegt ze. "Je kunt ook een standaard opmerking voorbereiden. Als je bijvoorbeeld langs de koffieautomaat loopt en hoort dat er iets onaardigs over je gezegd wordt kun je direct reageren. Zo voorkom je een gevoel van onmacht."

Niet vijandig

Verder kan het helpen om het gesprek aan te gaan met de pester. "Doe dat op een rustig moment", tipt ze. "Vraag heel direct waarom die persoon vaak vervelende opmerkingen maakt en laat dan een stilte vallen. De andere partij zal zich ongemakkelijk voelen, met het nodige resultaat. Wees rustig en krachtig, niet vijandig."

Helpt dat ook niet? Vraag dan hulp bij een andere collega, vertrouwenspersoon of leidinggevende. Willemse: "Leg de feiten vast. Meldt het schriftelijk aan je werkgever, bijvoorbeeld via e-mail. Een mondeling gesprek kun je achteraf in een gerechtelijke procedure namelijk moeilijk bewijzen."

De zaak van de werknemer van SVB komt vandaag voor de rechter. De uitspraak volgt binnen twee weken.