Imitatie-burgers als big business: 'Klanten komen ervoor terug'

170 procent omzetstijging

Er is een groeimarkt voor vleesvervangers en daar spelen bedrijven graag op in. Vooral imitatievlees zoals dat van Beyond Meat is in trek. Zo investeerde Microsoft-oprichter Bill Gates al eerder in Beyond Meat en nam ook vleesgigant Tyson Foods een belang in het bedrijf. Dankzij samenwerkingen met bijvoorbeeld de Amerikaanse supermarktketen Wholefoods en fastfoodketen Carl's Jr. steeg de omzet van Beyond Meat met 170 procent in één jaar.

En ook voedselgigant Nestlé en fastfoodketen Burger King presenteerden deze maand imitatieburgers. Beide bedrijven verkopen al jaren vegetarische groenteburgers, maar deze nieuwe producten zijn anders. De burgers smaken, voelen en zien eruit als echt vlees. En daarmee hopen de multinationals een heel nieuwe doelgroep aan te spreken.