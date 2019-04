Kantoren nog lang niet duurzaam: 'Zo halen we eisen Parijs niet'

Strengere regels

Het EIB berekende dat pandeigenaren eenmalig 5 tot 37 euro per vierkante meter moeten investeren als gevolg van de verplichtstelling, mits zij nu al minimaal een F-label hebben. Dat is voor de meeste bedrijven te overzien.

Belangrijker is wat er na 2023 gebeurt, want het verplichte C-label is waarschijnlijk pas een eerste stap. In de sector houdt men rekening met een verplicht A-label per 2030, en daarna volgen wellicht nog strengere regels.

'Jammer dat we nu achterlopen'

"Als we aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs willen voldoen, is zelfs een energielabel A nog niet goed genoeg", zegt Martin Mooij. Hij is manager certificering bij de Dutch Green Building Council, een van de initiatiefnemers van het Deltaplan Duurzame Renovatie.

"Het is jammer dat we nu achterlopen, maar ik zie liever dat alle kantoren op lange termijn aan de klimaateisen van Parijs voldoen, dan dat ze in 2023 aan het C-label voldoen", zegt hij.

Mooij wijst erop dat in het klimaatakkoord is afgesproken dat er een concrete doelstelling komt voor 2050. Zodat pandeigenaren op de lange termijn weten waar ze rekening mee moeten houden wat betreft duurzaamheidseisen. De concrete normen moeten nog uitgewerkt worden.