Minister wil dat ontslagen winkelpersoneel werk vindt in zorg

Enthousiaste reacties

Eerder zei curator Cees Klomp van Kijkshop dat 67 mensen destijds enthousiast reageerden, waarvan er inmiddels dertig daadwerkelijk in de zorg werken. Bij Kijkshop werkten in totaal 450 mensen.

Gezien de positieve resultaten bij Kijkshop besloot het ministerie de actie te herhalen. "We hebben het inmiddels gedaan bij een aantal andere faillissementen, en nu inderdaad weer bij Intertoys", aldus Kerremans.

Van die acties kan zij nog geen concrete resultaten noemen. "Dat is ook lastig, want soms werkt iemand al één dag, maar is de rest van de week nog in opleiding. Reken je die wel mee, of niet?"