Automatiseerder Atos mag jubileumuitkering niet schrappen

'Belangrijke uitspraak'

Bestuurder Ger Klinkenberg van vakbond FNV, die de werknemers bij hun rechtszaak begeleidde, zegt 'zeer verheugd' te zijn met het vonnis. "Het is een belangrijke uitspraak, omdat werkgevers zich moeten realiseren dat dit niet zomaar kan."

Atos-woordvoerster Marianne Hewlett bevestigt dat de automatiseerder de jubileumuitkeringen wil vervangen voor opleidingsbudgetten. "Wij zetten de laatste tijd zwaar in op opleidingen en bijscholingen. Dat is van belang in het kader van de snelle ontwikkelingen in de sector." Zij kon nog niet zeggen of Atos tegen de uitspraak in hoger beroep gaat.