Madonna, Rolling Stones en K3: hoe lang is een merk houdbaar?

Hoe verdienen muzikanten hun geld?

Het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone zette de inkomstenstromen van artiesten op een rij. De belangrijkste flappengeneratoren:

1) Auteursrecht. De rechthebbenden van liedjes en albums kunnen daar op verschillende manieren geld mee verdienen, afhankelijk van of zij een liedje hebben gecomponeerd of (ook) hebben opgenomen.

2) Licenties. Door met licenties te werken kan muziek elders worden gedraaid, zoals in een tankstation, winkel of op de radio. Daar verdienen de uitgevers van de licenties aan.

3) Streaming. Via diensten als Spotify verdienen artiesten per stream. Dat levert volgens Rolling Stone gemiddeld tussen de 0,6 en 0,84 dollarcent op. YouTube is per stream nog iets minder lucratief: het betaalt ongeveer 3 dollar per 1000 streams. Dat komt neer op 0,3 cent per stream.

4). Optredens, festivals en tournees. Deze zijn het meest winstgevend omdat fans graag een muzikale ervaring willen, en daar veel voor over hebben. De tournees worden niet alleen groter, ook de prijzen voor concertkaartjes rijzen de pan uit.