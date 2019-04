Mannenmodemerk Twinlife opnieuw failliet

Twinlife wordt in 1996 opgericht door textielondernemer Gauke Poelman. Dankzij de voetbalbroers Frank en Ronald de Boer, die jarenlang de gezichten van het modemerk zijn, viert het bedrijf in de jaren negentig grote successen. "Het succes van Ajax werd het succes van Twinlife", zegt de oprichter op zijn Linkedinpagina.

Tegenvallende resultaten

Na de eeuwwisseling kent Twinlife ups en downs. In 2002 neemt retailgigant Euretco een meerderheidsbelang in Poelman Beheer, waaronder ook het modemerk valt. Maar omdat de resultaten tegenvallen, kunnen Poelman en zakenpartners het bedrijf in 2005 terugkopen.

In 2009 gaat het opnieuw niet goed, en nemen investeerder Tinseltown van Peter Truijen en modeondernemer Dirk de Broekert het modebedrijf over. Zij brengen nieuw kapitaal in en saneren de onderneming. Een bloeiperiode volgt, maar eind 2015 raakt het faillissement van warenhuis V&D het bedrijf midscheeps.