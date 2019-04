RvS: 'Belastingen stijgen', ondanks belofte kabinet

Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte III wil het kabinet al de belasting verlagen. Dat staat zelfs in het regeerakkoord. Maar uit een rapport van de Raad van State blijkt dat van die ambitie niet heel veel terecht is gekomen.

De collectieve lastenquote, het percentage van alle inkomens dat naar de fiscus gaat, is sinds 2015 met ongeveer 3 procentpunt gestegen. Dit jaar stijgt dat getal door naar 39,6 procent.

Van iedere euro die we verdienen gaat dus bijna 40 cent naar de schatkist.

Consumentenvertrouwen

De lastendruk in Nederland is daarmee 'relatief hoog' en kan het consumentenvertrouwen negatief beïnvloeden, schrijft de Raad van State in de voorjaarsrapportage over de overheidsfinanciën.

De stijging komt volgens de raad door beleid (lees: onder andere de btw-verhoging van 6 naar 9 procent en hogere energielasten) en niet zozeer de staat van de economie.

Daar komen maatregelen van eerdere kabinetten overigens ook nog bij, waardoor we dus meer betalen belasting zijn gaan betalen, ondanks dat de inkomstenbelasting voor veel huishoudens daalt.