EU-landen geven groen licht voor handelsgesprekken met de VS

Handelsbarrières

Er kan ook worden onderhandeld over het wegnemen van barrières. Zo moet het makkelijker worden voor bedrijven om producten te maken die voldoen aan Amerikaanse of Europese standaarden.

Over landbouw wordt niet onderhandeld in dit gedeeltelijk handelsakkoord. Dat heeft de Europese Commissie in het verleden vaker gezegd en is ook nu weer duidelijk gemaakt.

De VS wil juist dat er wel wordt gesproken over het afschaffen van Europese heffingen op Amerikaanse landbouwproducten.