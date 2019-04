Belasting heffen over echte rente op vermogen 'te ingewikkeld'

De fiscus gaat er dit jaar nog vanuit dat spaarders en beleggers met een vermogen tot 70.800 euro een gemiddeld rendement halen van 2,017 procent. In de praktijk zullen veel spaarders dan niet halen.

De Belastingdienst gaat er nu vanuit dat twee derde van iemands vermogen op een spaarrekening staat en een derde wordt belegd. Die aanname is vooral spaarders al jaren een doorn in het oog, omdat sparen de laatste tijd nauwelijks iets oplevert en het werkelijke rendement niet eens in de buurt komt van het daadwerkelijke rendement.

Belofte

Daarom vragen spaarders de fiscus al jaren om te rekenen met echte rendementen, in plaats van een schatting. Het kabinet toonde begrip en beloofde een vermogensrendementsheffing die 'beter aansluit op werkelijk behaalde rente'.

Maar dat blijkt extreem moeilijk voor de Belastingdienst, schrijft de staatssecretaris.

Drie miljoen mensen

Er zijn al een paar aanpassingen gedaan: zo is het bedrag aan spaargeld waarover je geen belasting betaalt al verhoogd van zo’n 21.000 euro in 2015 tot ruim 30.000 euro dit jaar. Zo'n 3 miljoen mensen hebben meer dan 30.000 euro spaargeld.

Het echte probleem voor voor het heffen van belastingen zonder fictief rendement zit bij beleggingen. Volgens de Belastingdienst is het 'niet te doen' om bij iedereen na te gaan hoeveel rente ze halen over hun vermogen. De fiscus moet dan bijvoorbeeld uitgebreide informatie hebben over de (ver)koop van aandelen en het bijbehorende rendement.

Vooraf invullen niet meer mogelijk

Aangiften zouden op die manier veel ingewikkelder worden. Zo ingewikkeld, dat de Belastingdienst ze niet meer vooraf kan invullen. Dat zou een enorm beslag leggen op de ICT-capaciteit van de Belastingdienst, die toch al onder druk staat.

Maar ook als de ICT tiptop in orde is, zou het rekenen met echte rendementen te hoge druk leggen op de systemen, benadrukt de Belastingdienst. Het gevaar bestaat dat de schatkist dan inkomsten misloopt.

Kleinere groep

Werken met werkelijk rendement zou wel kunnen als de groep belastingplichtigen 'aanzienlijk kleiner' wordt, schrijft Snel. Dan moet het bedrag aan spaargeld waarover je geen belasting betaalt nog verder omhoog. Maar ook dat kost geld, dus hierover moet de politiek eerst in gesprek.

Voor de groep mensen die alleen spaargeld heeft en geen beleggingen hebben is er wel hoop op een belasting over de werkelijke rente. Als het alleen om spaargeld gaat is het waarschijnlijk een stuk makkelijk om de echte opbrengst te belasten, schrijft Snel. Hij gaat onderzoeken of dit kan en maakt op Prinsjesdag bekend op een werkelijke rente op spaargeld mogelijk is of niet.