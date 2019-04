Het is definitief: EU-landen nemen omstreden copyrightwet aan

Gevolgen voor Dumpert en nieuwsmedia

In Nederland brengt de wet het voortbestaan van de populaire site Dumpert in gevaar. Op de site wordt veel auteursrechtelijk beschermd materiaal geüpload. Door strengere uploadregels is de kans groot dat het hele businessmodel op de schop moet, bleek begin februari uit een analyse van RTL Z.

Nederlandse nieuwsuitgevers zijn wél blij met de nieuwe wet. Vooral de mogelijkheid om geld te gaan vragen voor online herpublicatie van delen van nieuwsstukken spreekt ze erg aan, stelde branchevereniging NDP Nieuwsmedia in een persbericht vorige maand na de stemming in het Europarlement. Bij die club zijn onder andere de uitgevers van het FD, RTL Nieuws en RTL Z maar ook die van NRC, de Volkskrant en het AD aangesloten.

Het uitgeversrecht is 'onmisbaar' voor het voortbestaan van kwaliteitsjournalistiek in Europa, stellen de uitgevers.