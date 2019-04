Belgen en Duitsers vinden geen aanwijzingen voor spionage Huawei

Standpunt

Er komt dus geen negatief advies over Huawei van CCB. De woordvoerder zegt tegen De Standaard dat er geen eindrapport komt. "Want wij blijven dit voortdurend volgen."

Het is nu aan de Belgische premier om op basis van het advies een standpunt over Huawei in te nemen.

In Duitsland mag het Chinese bedrijf in elk geval 'gewoon meedoen' met de veiling voor het bouwen van 5G-netwerken. Dat zei minister van Economische Zaken Peter Altmeier al eerder in een talkshow op de Duitse televisie. Huawei moet wel voldoen aan extra veiligheidseisen, die Duitsland vorige maand introduceerde.

Homann benadrukt nu dat er geen aanleiding is om niet meer samen te werken met Huawei. En dat is maar goed ook, want veel Duitse telecombedrijven werken met Huawei-technologie. "Bovendien is Huawei eigenaar van veel patenten in Duitsland. Een verbod op samenwerken met het bedrijf zou de uitrol van digitale netwerken flink vertragen."