Arbeidsdeskundigen UWV maken te veel fouten

Beoordeling door arts en deskundige

Als je ziek bent of een arbeidsbeperking hebt, beoordelen arbeidsdeskundigen van het UWV welk werk je nog kunt doen. Een UWV-arts stelt vast in hoeverre je nog belast kunt worden, de arbeidsdeskundige beoordeelt welk werk daar nog bij past.

Er werken 1500 arbeidsdeskundigen bij het UWV. Volgens Trouw krijgt slechts 35 tot 45 procent van hen een voldoende in veel rapporten uit 2015, 2016 en de eerste helft van 2017.

Te veel fouten

"Het niveau van de arbeidsdeskundigen ligt onder onze interne norm", zegt woordvoerder Margriet Luttikhuizen van UWV. "Dat betekent dat er in te veel gevallen fouten in dossiers worden gevonden. Een fout in een dossier kan bijvoorbeeld zijn: te weinig onderbouwing of argumentatie voor een keuze."

Andere voorbeelden van fouten: een deskundige vult een verkeerd opleidingsniveau in of schat de mate waarin iemand Nederlands beheerst fout in.

'Wie zijn er nog niet'

Dat wil niet zeggen dat het eindoordeel ook fout is, benadrukt de woordvoerder. Als er reden is om te twijfelen aan de uitkomst, wordt de zaak opnieuw onderzocht en als er fouten zijn gemaakt, worden die hersteld.

De resultaten zijn wel verbeterd, naar 50 tot 80 procent in 2018. Maar de norm is dat 95 procent van de beoordelingen voldoende moet zijn. Die wordt dus niet gehaald.

"De kwaliteit een terugkerend punt van zorg. We hebben de afgelopen jaren veel verbeteringen gemaakt, bijvoorbeeld in het opleidingstraject en in overleg met de interne arbeidsdeskundigen. We zien het afgelopen jaar verbetering, maar we zijn er nog niet."