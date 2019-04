Weer uitstel brexit: nieuwe deadline op 31 oktober

Deadline 1 is gepasseerd station

Het is niet de eerste keer dat de brexit wordt uitgesteld. Eigenlijk hadden de Britten op 29 maart, klokslag twaalf 's nachts, de EU moeten verlaten. Dat was immers de afspraak die bij de onderhandelingen hoorde.

Maar we weten ook dat dat niet is gelukt. Premier Theresa May kregen onvoldoende steun voor het uittredingsakkoord dat zij met de onderhandelaars van de EU had gesloten. Daarna kwam het eerste uitstel, met twee verschillende data.

De brexit zou op 22 mei plaatsvinden als het was gelukt om alsnog voldoende steun te vinden voor haar deal. Dat gebeurde niet. De afspraak was dan dat de Britten vrijdag zonder deal de EU zouden verlaten. Om dat te voorkomen, vroeg May om een nieuw, kortdurend uitstel.