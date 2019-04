EU-China-top ten einde: 'EU is meer op haar strepen gaan staan'

China is de Europese eis voor betere toegang van Europese bedrijven tot de Chinese markt en een meer evenwichtige handelsrelatie voor een deel tegemoetgekomen. Peking deed op een top Brussel toezeggingen over zaken als staatssteun, openbare aanbestedingen en technologie-overdracht.

Er komt meer wederkerigheid in de relatie, zei EU-president Donald Tusk. "Een grote stap in de goede richting, maar er moet de komende tijd wel geleverd worden", aldus Europees Commissievoorzitter Juncker.

EU first, China second

Op de 21e EU-China-top kwamen de Chinese premier Li Keqiang, Tusk en Juncker met een gemeenschappelijke verklaring. Wie de verklaring van dit jaar en vorig jaar naast elkaar legt, ziet op het eerste oog misschien weinig verschillen.

Maar Maaike Okano-Heijmans, onderzoeker en China-expert van denktank Clingendael, signaleert wel degelijk een subtiele verandering. "Mij valt op dat de EU de eigen economische belangen veel meer voorop heeft gezet."

Speerpunten van Brussel bovenaan verklaring

Brussel is er beter in geslaagd om de speerpunten van de Europese Commissie vooraan in het gezamenlijke statement te krijgen, ziet de onderzoeker. "Open markten, eerlijke competitie, een eerlijk speelveld, transparantie. Die termen staan nu veel eerder genoemd in de verklaring."

Nieuw in het gezamenlijk statement is het benoemen van de komst van 5G en de samenwerking tussen China en Europa als het daarom gaat. Veel meer wordt er niet over gezegd, maar 'het is toch belangrijk dat het erin staat', zegt Okano-Heijmans.

Peking erkende ook dat het onwenselijk is dat bedrijven worden gedwongen technologische kennis over te dragen als ze investeren in China.