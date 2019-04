Tankstation voor elektrische auto's Fastned wil naar de beurs

Veel geld opgehaald

Desondanks wist het bedrijf de afgelopen jaren veel geld op te halen bij investeerders, onder meer via de uitgifte van certificaten van aandelen via de alternatieve beurs Nxchange.

Daarnaast haalde Fastned geld op via leningen. Daardoor stond er bij het bedrijf eind vorig jaar voor ruim 34 miljoen euro aan schuld op de balans. De solvabiliteit, dat de vermogenspositie van de onderneming weergeeft, was met 6,9 procent niet sterk.

Verliezen geen beletsel

Topman Langezaal denkt niet dat de geringe omzet, de verliezen en de magere vermogenspositie een beletsel voor een succesvolle beursgang zullen vormen. "Het aantal elektrische auto's in Nederland stijgt snel. Wij verwachten daarom dat de omzet onze kosten snel zal inhalen. De verliezen zijn tijdelijk. Wij denken break even te draaien als 1 tot 1,5 procent van de auto's elektrisch is." Aan een concrete datum wil hij zich echter niet wagen.

Ook de Amsterdamse effectenbeurs Euronext legt het kleine bedrijf niets in de weg bij haar noteringsplannen. "Integendeel. Euronext is heel enthousiast over onze komst. Het is juist heel goed dat snelgroeiende bedrijven toegang tot de kapitaalmarkt krijgen, om hun groei te kunnen financieren."

De notering van Fastned aan de Nxchange zal ophouden te bestaan, bevestigt Langezaal. "Wij zijn begonnen aan de NPEX, en toen overgestapt naar de meer volwassen Nxchange. Nu nemen we de stap naar de grotemensenbeurs."