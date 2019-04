EU wil best langer uitstel van brexit, wel onder voorwaarden

"Ik merk dat er begrip is voor de noodzaak van uitstel", zegt minister Blok van Buitenlandse Zaken tegen RTL Nieuws na overleg met zijn collega-ministers van Buitenlandse Zaken. Samen bereidden zij vandaag de top van regeringsleiders van morgen voor.

Britse leider May stuurt aan op uitstel tot 30 juni, maar langer uitstel behoort voor sommige EU-landen ook tot de opties. Bijvoorbeeld tot maart volgend jaar.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier benadrukt vanmiddag in een persconferentie dat een snel en wanordelijk vertrek 'nooit het besluit van de EU' is. "We hebben maanden onderhandeld over het terugtrekkingsakkoord.'' Hij herhaalde dat dit niet heronderhandeld kan worden.

Britten moeten 'constructief meewerken'

Hoewel over de voorwaarden voor uitstel morgen officieel een knoop wordt doorgehakt, is het belangrijkste inmiddels wel helder. Blok: "Er liggen een aantal voorwaarden op tafel, maar de kern is eigenlijk: constructief meewerken aan besluitvorming in de Europese Unie, voor de resterende duur van het Britse lidmaatschap."

Kortom: de Britten mogen langer doen over hun vertrek uit de Europese Unie, zolang ze maar geen EU-besluiten dwarsbomen in de periode dat ze nog bij de club horen. Volgens de Britse krant The Times zouden de Britten dan geen inspraak hebben op beslissingen over het EU-budget of handelsverdragen.

'Kunnen opvolgers niet dwingen'

Zo'n afspraak wordt verder niet officieel vastgelegd. Conservatief parlementslid en brexiteer Jacob Rees-Mogg gooit daarom maar vast een knuppel in het hoenderhok. Op een tweet van Rutte over de voorwaarde zegt hij dat het huidige Britse parlement hun opvolgers niet kunnen 'binden' aan bepaalde afspraken.