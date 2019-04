Multinationals helpen vluchtelingen aan het werk: 'Het is niet vrijblijvend'

Zakelijke kans

"Het is niet alleen goed dat bedrijven vluchtelingen helpen, het is zakelijk gezien ook verstandig", zegt Hamdi Ulukaya, oprichter van het Tent Partnership for Refugees en directeur van de grootste producent van Griekse yoghurt in Amerika. "Veel vluchtelingen zullen blijven. Dat biedt bedrijven de kans om getalenteerde mensen met een enorm doorzettingsvermogen een plek te geven in hun bedrijf."

Dat beaamt Nicole Böttger, hoofd Diversiteit bij ABN Amro. Voor de bank is werken met vluchtelingen niet nieuw. "We hebben sinds 2017 vluchtelingen met een verblijfsvergunning in dienst."

Er werken nu 24 vluchtelingen bij ABN Amro, waarvan er vijf inmiddels een vast contract hebben. Het zijn vooral it'ers. Niet zo gek, want daar had de bank tekort aan.