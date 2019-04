Zoveel spaargeld moet je meenemen als starter op de woningmarkt

Veel eigen geld nodig in regio Utrecht

De hoeveelheid eigen geld die je moet meenemen, hangt onder meer af van je inkomen en de plek waar je wilt gaan wonen. In de provincie Utrecht heeft de alleenwonende starter met een modaal inkomen het het zwaarst.

Van alle 26 gemeenten in die provincie zijn er maar 6 gemeenten waar een starter, met 20.000 euro eigen geld, een goede kans maakt op een huis van 60 vierkante meter.

Grote zak geld bij droomhuis in Amsterdam

Ben je met z'n tweeën, hopen jij en je partner op een huis van 80 vierkante meter in Amsterdam en heb je allebei een modaal inkomen, dan moet ergens nog een grote zak geld vandaan gehaald worden. Dan moet je namelijk een bedrag van 95.000 euro eigen geld meenemen.

In Utrecht is dat bedrag een stuk lager: 11.000 euro, in Den Bosch 9700 euro en Groningen en 8200 euro. Via deze tool kun je uitrekenen hoeveel eigen geld jij waarschijnlijk moet gaan meenemen.