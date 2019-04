Follow This trekt klimaatresolutie in: 'We geven Shell een adempauze'

Moeilijke beslissing

Van Baal noemt het intrekken van de resolutie 'de moeilijkste beslissing uit de geschiedenis van Follow This'. "Maar deze samenwerking met investeerders is de beste stap richting onze missie", zegt Van Baal. Follow This wil dat de hele olie- en gasindustrie investeert in duurzame energievoorzieningen, zodat de branche voldoet aan het klimaatakkoord van Parijs.

Terwijl de klimaatresolutie voor Shell is ingetrokken, staat hij in mei bij andere aandeelhoudersvergaderingen juist op de agenda. Zo wordt erover gestemd bij het oliebedrijven Equinor (15 mei), BP (21 mei) en Chevron (29 mei). Van Baal hoopt dat ook beleggers bij deze bedrijven de resolutie steunen.

Gedagvaard

Van Baal benadrukt dat Shell echt in actie moet komen. Als het oliebedrijf niet genoeg doet om CO2-uitstoot te verminderen, dient Follow This in 2020 een nieuwe klimaatresolutie in.

Ondertussen heeft advocaat Roger Cox van Milieudefensie Shell vrijdag gedagvaard. Milieudefensie wil dat de rechter het oliebedrijf een gebod oplegt: het moet in 2030 op 45 procent emissiereductie zitten en in 2050 zelfs helemaal geen CO2 meer uitstoten.