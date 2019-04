Na de staat ook Shell voor de rechter vanwege klimaat

Misschien ben je vandaag wel met de auto naar het werk gegaan. Als dat een benzine- of dieselauto is, dan heb je gezorgd voor weer een klein beetje meer CO2-uitstoot in de lucht. Al onze uitstoot tezamen zorgt voor schadelijke klimaatverandering.

De grote vraag is: wiens verantwoordelijkheid is het dat jouw auto vandaag voor een klein beetje vervuiling heeft gezorgd? Ligt die verantwoordelijkheid bij jou? Je had misschien ook de trein kunnen nemen. Of ligt die bij de overheid? Die schoner vervoer al lang een stuk goedkoper had kunnen maken. Of ligt de verantwoordelijkheid bij de verkoper van jouw benzine: Shell?

'Ik pomp alles op wat ik kan oppompen'

Het olie- en gasbedrijf heeft weliswaar plannen voor vergroening, maar wijst regelmatig naar de consument. Of zoals ceo Ben van Beurden het formuleerde: "Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om aan de vraag te kunnen voldoen." Volgens Roger Cox, voorheen de advocaat van Urgenda (de partij die won van de staat) en nu van Milieudefensie, ligt de verantwoordelijkheid in principe bij iedereen. En dus ook bij Shell.

Een partij kan juridisch verantwoordelijk worden gehouden, zo betoogt Cox, als die een niet-verwaarloosbaar aandeel heeft in een gecreëerd en te voorkomen gevaar, in dit geval van klimaatverandering. Het aandeel van de individuele consument is volgens Cox wel verwaarloosbaar: je bent 1 van de 7,5 miljard mensen op aarde. Maar dat geldt niet voor de staat en een groot bedrijf als Shell. Volgens het Carbon Disclosure Project is Shell verantwoordelijk voor 1,7 procent van de industriële uitstoot sinds 1988.

Cox: "In de Urgendazaak is Nederland al verantwoordelijk gehouden. En Shells bijdrage is groter dan die van de Nederlandse samenleving als zodanig."

Schade in de toekomst voorkomen

Na de, voor velen onverwachte, overwinning van Urgenda, staat de zaak van Milieudefensie tegen Shell extra in de belangstelling. Zo'n 17.379 burgers en 6 organisaties, waaronder Greenpeace, zijn mede-eiser geworden. Een stuk meer dan de 900 mede-eisers bij de Urgendazaak.

Advocaat Cox zal zich, anders dan bij de vele andere klimaatzaken tegen olie- en gasbedrijven wereldwijd, niet gaan richten op de geleden schade door Shell, maar op het voorkomen van schade in de toekomst. Milieudefensie hoopt dat de rechter Shell een gebod op gaat leggen: het bedrijf moet in 2050 op netto nul emissies zitten, en in 2030 op 45 procent emissiereductie.

Olietanker wordt steeds groener

Maar hoe zit het dan met die groene plannen van Shell? Het bedrijf doet steeds meer stapjes richting vergroening, onder andere door de aankoop van duurzame startups. En Shell heeft, onder andere naar aanleiding van aandeelhoudersactivisme, duurzame ambities gepresenteerd. Zo wil het bedrijf dat de CO2-voetafdruk van haar energieproducten gehalveerd is in 2050.

En deze week kondigde het bedrijf aan afscheid te nemen van de de Amerikaanse lobbyclub American Fuel & Petrochemical Manufacturers, omdat die club niet achter de doelen van Parijs zou staan.

"Ook wij vinden dat nu actie nodig is tegen klimaatverandering", aldus Shell in een formele reactie. "Daarom staan wij volledig achter het Klimaatakkoord van Parijs en de maatschappelijke noodzaak van een overgang naar een CO2-armere toekomst. Wij zijn vastbesloten hieraan bij te dragen door zowel onze eigen uitstoot aan te pakken als die van onze klanten helpen te verminderen."