Joop Wijn gaat 40 miljoen aan Adyen-opties verzilveren

Waarde 40 miljoen

Volgens het vorig jaar bij de beursgang verschenen prospectus hebben Wijns opties een uitoefenprijs van 105 euro. Zij geven hem dus het recht om voor 105 euro een aandeel te kopen. Op de beurs zijn die aandelen inmiddels zo'n 730 euro waard. Winst per aandeel: 625 euro.

Als Wijn nog twee jaar in dienst blijft, krijgt hij in totaal 64.500 opties. Tegen de huidige koers is zijn hele pakket ruim 40 miljoen euro waard.