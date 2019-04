Bezos-affaire laat zien: ceo's moeten rekening houden met spionage

'Ceo's zijn interessant doelwit'

Bezos' zaak is uniek, omdat hij eigenaar is van de Washington Post bijvoorbeeld, maar toch ook weer niet. In principe lopen alle ceo's van grote bedrijven een risico gehackt te worden, zeggen experts tegen RTL Z.

"Ceo’s zijn een interessant doelwit voor criminelen. Of ze nou betaald worden door een staat of niet", zegt Fred Streefland, chief security officer bij cybersecuritybedrijf Palo Alto Networks.

Ook cybersecurity-expert Erik de Jong van Fox-IT, die zelf ceo's adviseert over hun digitale veiligheid, benadrukt dit. "Het is gewoon een dreiging waar je mee te maken hebt. Bij elk groot bedrijf zou er naar de risico's voor de ceo gekeken moeten worden."

China en Saoedi-Arabië investeren

Afhankelijk van je (financieel) belang, kan de dader uit elke hoek komen: activisme, criminaliteit, een ander bedrijf. Zelfs staten zijn een potentiële vijand. "Je ziet dat landen investeren in dit soort capaciteiten", zegt Streefland. Met name China begint ook steeds meer bekend te staan om – bijvoorbeeld – bedrijfsspionage. En ze zijn niet de enige.

Onlangs werd de eigenaar van het Israëlische bedrijf NSO Group bevraagd over de vermeende verkoop van controversiële hacksoftware aan Saoedi-Arabië. Ceo en mede-oprichter Shalev Hulio antwoordde slechts grijnzend: "Don’t believe the newspapers."

De Jong: "We weten van Saoedi-Arabië dat ze behoorlijk in de weer zijn met het afluisteren van dissidenten. De stap naar een Bezos die (via zijn krant, red.) kritiek heeft gehad op het land, is dan niet zo groot."