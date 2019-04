Belastingdienst krijgt 6,1 miljoen aangiftes in eerste maand

Die 6,1 miljoen aangiftes is ongeveer evenveel als een jaar geleden, meldt de Belastingdienst. Wie voor 1 april aangifte deed, krijgt véér 1 juli bericht of hij moet betalen of juist geld terugkrijgt.

Veruit de meeste mensen deden digitaal aangifte. Op papier je gegevens invullen kan ook nog steeds, maar heel weinig mensen doen dat.

Nog aangifte doen? Let dan hier op

Moet je nog aangifte doen? We helpen je graag een handje. In onderstaande video leggen we uit waar je op moet je op letten bij de belastingaangifte. Je hebt nog tot 1 mei de tijd om je belastingpapieren in te vullen.