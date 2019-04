Easyjet voorspelt lagere omzet, geeft schuld aan brexit-besluiteloosheid

Die waarschuwing geeft Easyjet vandaag af. Vooral het komende half jaar, van april tot oktober, verwacht het bedrijf last van brexit te hebben.

Easyjet rekent op minder vraag naar tickets door macro-economische ontwikkelingen en alle onduidelijkheid over hoe de brexit eruit komt te zien. Die daling verwacht het bedrijf zowel binnen de EU als in Groot-Brittannië.

Bij de kwartaalcijfers in januari stelde het bedrijf ook al last te krijgen van het effect op ticketprijzen door overcapaciteit in de sector. Het aandeel Easyjet daalde na de omzetwaarschuwing met 7,5 procent.

Minder omzet per stoel

Voor de eerste helft van het gebroken boekjaar, dat net is afgelopen, rekent Easyjet op een negatief bedrijfsresultaat van zo'n 275 miljoen pond (320 miljoen euro).

De omzet per stoel is naar verwachting gedaald, met 7,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Dat is zonder het eventuele effect van wisselkoersen. Dat is in lijn met de verwachtingen die het bedrijf in januari naar buiten bracht.

De totale omzet is wel gestegen, met zo'n 7,4 procent, tot 2,34 miljard pond, verwacht het bedrijf.