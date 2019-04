'Saudi Aramco is het meest winstgevende bedrijf ter wereld'

Dat berekende Fitch op basis van documenten van het niet-beursgenoteerde Saudi Aramco.

Beter dan Apple

De operationele winst van 224 miljard dollar is veel hoger dan dat van andere grote bedrijven. Zo boekte Apple vorig jaar een operationele winst van 82 miljard dollar en haalde het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil 40 miljard dollar op.

Fitch beoordeelt Aramco met de kredietrating A+. Dat is een oordeel over de kredietwaardigheid in de vorm van een "rapportcijfer", variërend van AAA (het beste) tot D (alle betalingen zijn gestaakt). Een A+ staat voor 'goede kwaliteit'.

Het is voor het eerst dat het staatsbedrijf een rating krijgt. Op dit moment werkt Aramco aan een beursgang, waarbij het gewaardeerd moet worden op zo'n 2000 miljard dollar. Het bedrijf wil in 2021 naar de beurs.