Albert Heijn koopt online gezondheidsplatform FoodFirst Network

Directeur Marit van Egmond van Albert Heijn: "Wij willen de supermarkt zijn die klanten helpt bij een gezondere levensstijl en FoodFirst Network past dus perfect bij onze ambitie. Het platform en de kennis die wij met FoodFirst Network in huis halen is relevant voor onze klanten en voor ons als bedrijf."

Oprichter Jan Dekker heeft meer dan 25 jaar ervaring in de televisiewereld en met name achter de schermen. Zo doet hij het management van Irene Moors en raakte op die manier betrokken bij de totstandkoming van Life & Cooking. Kok Rudolph van Veen was zijn ontdekking.

Ook werkte Dekker het format van de televisiezender 24Kitchen uit. Met FoodFirst Network wilde hij 'ongehinderd door voedselfabrikanten' het echte verhaal over voedsel vertellen.

'Adverteerders hebben maar één doel: beïnvloeden'

"Ons platform werkt met een Netflix-achtig model, waarbij je kan kiezen voor een lidmaatschap van 4,99 euro per maand of 49,99 euro per jaar", vertelde hij destijds aan RTL Z. "Na het invullen van een persoonlijk profiel geven wij specifieke informatie. Als je last hebt van een hoge bloeddruk krijg je alleen recepten te zien die voor jou geschikt zijn. Als je slecht slaapt, krijg je slaapadvies van een van onze experts. Er zijn allerlei artikelen te lezen en filmpjes te bekijken."

Volgens Dekkers zijn goede voeding en voldoende beweging vaak een goed medicijn tegen allerlei ziektes en kwalen. "Voeding moet je zoveel mogelijk vers en onbewerkt eten. En dat hoeft niet veel tijd te kosten", zei hij. "Die boodschap wilden we al overbrengen met 24Kitchen, maar dat lukte maar deels. Fox is een televisiebedrijf dat commercials verkoopt en commercie in programma’s stopt om geld te verdienen. Daar is niks mis mee, maar voeding kan je niet commercialiseren. Adverteerders hebben maar één doel: beïnvloeden van de samenleving. Dan gaat het fout. Mensen gaan uit pakjes en zakjes eten en denken dat ze het goed doen."