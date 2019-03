Zweedse belegger koopt duizenden Nederlandse huurwoningen

Huurders kennen eigenaar niet

Huurders merken van dit soort overnames doorgaans weinig, zegt hoogleraar Huizenmarkt Peter Boelhouwer (TU Delft). "Vaak weten huurders ook niet wie de daadwerkelijke eigenaar is, omdat de woning vaak verhuurd wordt via makelaarskantoren."

Ondanks de voor huurders beangstigende woorden over huurverhogingen, hoeven zij niet per sé bang te zijn dat de huren ineens omhoog schieten. "Ze zullen de huren niet te snel verhogen omdat het verloop van huurders dan te hoog wordt. Dat kost ook geld, want dan staat een woning een tijdje leeg."

Lange termijn

Dat hangt wel af van wat voor soort belegger het is, legt Boelhouwer uit. Binnenlandse vastgoedbeleggers zoals Vesteda, dat investeringen beheert voor institutionele beleggers zoals ambtenarenfonds ABP, exploiteren vaak op langere termijn.

Dat soort beleggers zijn vaak voorzichtiger met hoge huurverhogingen en zetten niet in op flinke verhogingen, zegt Boelhouwer. Voor buitenlandse beleggers of beleggers die op kortere termijn winst willen halen, zal dat anders zijn. "Het zal een afweging zijn tussen het risico van mutaties en het maximale uit de markt halen."